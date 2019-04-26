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Medipol Başakşehir-Göztepe maçından notlar

- Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, bundan önceki üç maçta sahaya sürdüğü ilk 11'den tek değişiklik yaptı

26 Nisan 2019 Cuma 20:48
Medipol Başakşehir-Göztepe maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son üç haftadaki ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Ligde bundan önceki 3 maçta aynı 11'i sahaya süren Avcı, Göztepe karşısında stoperde Ganalı Joseph Attamah'ın yerine, devre arasında kadroya dahil olan Serdar Taşçı'ya şans verdi.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı, Clichy, orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia, forvette ise Robinho ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü.

İstanbul ekibinde sakatlıkları süren Arda Turan ve Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, kadroda yer almadı.


- Göztepe taraftarından büyük ilgi

Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.

Ege ekibinin taraftarları maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi ise düşük kaldı.

Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşma öncesinde sahaya, "Nöbetçi noterlik uygulaması vatandaşlarımıza hayırlı olsun" yazılı pankartla çıktı.



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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 20:48
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