Medipol Başakşehir-Göztepe maçından notlar - Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, bundan önceki üç maçta sahaya sürdüğü ilk 11'den tek değişiklik yaptı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son üç haftadaki ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Ligde bundan önceki 3 maçta aynı 11'i sahaya süren Avcı, Göztepe karşısında stoperde Ganalı Joseph Attamah'ın yerine, devre arasında kadroya dahil olan Serdar Taşçı'ya şans verdi. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı, Clichy, orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia, forvette ise Robinho ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü.

İstanbul ekibinde sakatlıkları süren Arda Turan ve Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, kadroda yer almadı.

- Göztepe taraftarından büyük ilgi



Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu. Ege ekibinin taraftarları maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Turuncu-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi ise düşük kaldı. Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşma öncesinde sahaya, "Nöbetçi noterlik uygulaması vatandaşlarımıza hayırlı olsun" yazılı pankartla çıktı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.