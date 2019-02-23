Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının tatil edilmesi





İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor ile yaptıkları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edilen karşılaşmayla ilgili, "Yarın aynı saate bir daha bakılacak, ona göre karar verilecek." dedi.

Gümüşdağ, müsabakanın tatil edilmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüş açısının düşmesi nedeniyle bu kararın alındığını belirterek, "Tabii yoğun tipi şeklinde inanılmaz bir hava var. Aslında zemindeki kardan çok, sürekli temizleniyor ama ondan daha önemlisi görüş anlamında." değerlendirmesinde bulundu.

"Gerek hakem gerek kaleciler gerekse de oyuncular açısından görüş sıkıntısı var." diyen Gümüşdağ, "Dolayısıyla hakemin takdiri bu yönde. Bursaspor Kulübü Başkanımız da biz de bu karara katıldık. Yarın aynı saate bir daha bakılacak, ona göre karar verilecek. Tabii bu kadar ağır bir şart olacağını düşünmüyorduk. Anadolu yakasına bakıyorsunuz, ben köprüden geçtim hiçbir şey yoktu. Burada daha ağır şartlarda bir hava var. Bunu öngörmek çok mümkün olmuyor. Yarın öğleden sonra herhalde hava daha yumuşuyor. Bir daha denenecek. Hava iyi olursa hakemin kararı ile tekrar oynayacağız." ifadelerini kullandı.