Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı yarın oynanacak - Spor Toto Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edilen karşılaşma, yarın saat 19.00'da kaldığı yerden devam edecek



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edilen Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, yarın saat 19.00'da kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programı sayfasında, karşılaşmanın yarın saat 19.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından 5. dakikada tatil edilmişti.

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