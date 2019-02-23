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Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı tatil edildi

- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki karşılaşma, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada ertelendi

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:34
Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı tatil edildi


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç öncesi etkili olan kar yağışı nedeniyle görevliler, saha zemininin temizlenmesi için yoğun çaba gösterdi.

Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, mücadele öncesi iki takımın kaptanını yanına çağırarak zemini kontrol ettirdi.

Müsabaka, yapılan son zemin temizleme çalışmalarının ardından 5 dakikalık gecikmeyle başladı.


- Beşinci dakikada oyun durdu



Hakem Halis Özkahya, müsabakanın 5. dakikasında düdüğünü çalarak oyunu durdurdu.

Kar yağışının yanı sıra görüş mesafesinin azalması nedeniyle saha kenarına gelen Özkahya, daha sonra iki takım oyuncularıyla soyunma odasına gitti.

Hakem Özkahya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından maçı tatil etti.

Karşılaşmanın ne zaman kaldığı yerden devam edeceğiyle ilgili son kararı, TFF verecek.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:34
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