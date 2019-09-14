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Medipol Başakşehir bir puana razı oldu

- Turuncu-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak, sahasında 2 puan kaybetti

14 Eylül 2019 Cumartesi 19:12
Medipol Başakşehir bir puana razı oldu


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak, bir puana razı oldu.

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 yenik durumda kapatan turuncu-lacivertliler, 55. dakikada Visca'nın golüyle eşitliği buldu. Kalan dakikalarda gol fırsatlarından yararlanamayan Medipol Başakşehir, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligdeki ilk beraberliği alan Medipol Başakşehir, 4. hafta sonunda seyircisi önünde galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'de ilk iki haftayı puansız kapatan İstanbul temsilcisi, 3. hafta ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenmişti.

Turuncu-lacivertliler, ligde gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.


- Epureanu 196 gün sonra oynadı


Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, sahalara döndü.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle geçen sezonun son bölümünde takımını yalnız bırakan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, 196 gün sonra formasına kavuştu.

Ligde son olarak geçen sezonun 24. haftasında forma şansı bulan Epureanu, 13 maç sonra yeniden ilk 11'de görev buldu.

Alexandru Epureanu, en son 3 Mart 2019'da Yeni Malatyaspor karşısında forma giymişti.


- İrfan Can kadroya alınmadı


Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer almadı.

Milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken İrfan, yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle kadro dışında kaldı.


- Clichy geri döndü


Medipol Başakşehir'in tecrübeli savunmacısı Gael Clichy, formasına kavuştu.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan Clichy, bu sezon ligde ilk maçına çıktı.


- Skrtel ilk kez


Medipol Başakşehir'in yeni transferi Martin Skrtel, ilk kez turuncu-lacivertli formayı giydi.

İstanbul ekibinin transfer döneminin son bölümünde kadrosuna kattığı Skrtel, yeni formasıyla ilk sınavını Demir Grup Sivasspor'a karşı verdi.

Öte yandan bir diğer yeni transfer Daniel Aleksic de ilk kez 11'de görev yaptı.


- Visca yine attı


Medipol Başakşehir'in skorer oyuncusu Edin Visca, Demir Grup Sivasspor'a karşı golünü attı.

Sezona gol yollarında sıkıntılı başlayan turuncu-lacivertlilerde, Bosna Hersekli oyuncu Visca, 2. kez gol sevinci yaşadı.

Visca, geçen hafta 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçında da takımına galibiyeti getiren gole imza atmıştı.


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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 19:12
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  4. SÜPERLİG

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