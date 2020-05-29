  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:46:17 -
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Duran top ve şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı