Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle bir araya geldiği basın toplantısında her akşam uyumadan önce Medine hurması, manda yoğurdu, yulaf ezmesi, kestane balı gibi besinler tükettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi Medine hurmasının faydalarını araştırmaya başladı. Peki, Medine hurması kaç kalori?

Medine hurmasının faydaları nelerdir? Hurma neye iyi gelir?

Lif yönünden zengin olan hurma sindirim sistemini düzenler.

Hurma içerdiği lif yönünden uzun süreli tokluk hissi verir. Bu ise kilo vermenize yardımcı olur.

Kalsiyum, potasyum ve magnezyum yönünden zengin olan hurma kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Potasyum yönünden zengin olan hurma kalp ve damar sağlığını korur.

Yapılan bilimsel çalışmalar hurmanın birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Hurma anemiye yani kansızlığa iyi gelir.

Böbrek taşı, böbrek kumu gibi iltihaplı problemlerde iyileştirici bir etkisi olması nedeniyle böbrek hastalarının sıklıkla tüketmesi tavsiye edilir. Antioksidan özelliği ve içerdiği E vitamini sayesinde böbrek sağlığını korumaktadır. Ayrıca böbrek taşlarının parçalanmasında da etkilidir.

B grubu vitaminlerinden folik asit (B9) içeren Medine hurması, özellikle hamileler açısından oldukça faydalıdır.