Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde kendisine yönelttiği iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Yumaklı, Gübretaş Genel Müdürü olduğu döneme ait hisse hareketleri ve SPK cezaları iddiasını "olmayan bir hususu varmış gibi" söylenen iftiralar olarak nitelendirdi ve Özlale'ye "Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Bakan, iddia edilen dönemin kaydını açıklamasında şöyle aktardı: "Sadece iddia ettiğiniz tarihler olan 2019-2020 yıllarında değil; görev yaptığım Ekim 2016-Nisan 2022 döneminin tamamında; şahsıma, şirket yönetimine veya şirkete yönelik hisse manipülasyonu veya başka herhangi bir gerekçeyle verilmiş tek bir SPK cezası veya suç duyurusu yoktur."

Yumaklı, kamu görevinde esas aldığı ilkeyi de aynı açıklamada dile getirdi: "Bulunduğumuz kamu görevlerinde asıl olan; sözü havada bırakmak değil, hakikati resmi kayıtlarla, belgelerle ortaya koymaktır."

Söğüt Altın Madeni ruhsatı 2019 sonunda devredildi

Bakan, Söğüt Altın Madeni sahasının ruhsatının Gübretaş'a devri sürecini de anlattı. Yumaklı'nın aktarımına göre hukuki ihtilaf yüzünden atıl bekleyen sahanın ruhsatı, yargı kararlarının ardından 2019 yılı sonunda resmen şirkete geçti. Sondajlar, rezerv tespiti ve altın üretimine ilişkin tüm süreçler de Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara şeffaf şekilde duyuruldu.

Hisse fiyatındaki yükselişin kaynağını bu sürece bağlayan Yumaklı, "Hisse senetlerindeki değer artışı manipülatif değil, şirket mal varlığındaki somut ve ekonomik değer artışından kaynaklanmıştır" dedi. Resmi bültenlerde ve KAP kayıtlarında duran somut gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmanın en başta Meclis'in ciddiyetine yakışmadığını söyleyen Bakan, "Bizim anlayışımızda makamlar geçici, devletin ve kurumların itibarı ise kalıcıdır" ifadesini kullandı.

İddiaları mesnetsiz ithamlar olarak nitelendiren Yumaklı, konuyla ilgili tüm yasal haklarını kullanacağını bildirdi.

Bakan, açıklamasını Özlale'ye yönelttiği şu sorularla tamamladı: "Ne görev yaptığım dönemde ve ne de sonrasında, Gübretaş'ın herhangi bir manipülasyon veya benzeri bir konuda ceza almadığını bildiğiniz halde neden yalan söylüyorsunuz? Bunları açık kaynaklardan teyit edebileceğiniz halde neden yalan söylüyorsunuz? Milletvekilliği ve meclis kürsüsü, size sınırsız yalan söyleme ve iftira atma hakkı mı veriyor? Yalan ve iftiralarınıza dayanak yaptığınız olmayan SPK ceza belgelerini yayınlamayı düşünüyor musunuz?"