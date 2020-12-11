Meclis'te ulaştırma alanında depreme karşı alınan önlem ve hazırlıklar ele alındı

TBMM (AA) - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da şiddetli deprem ihtimali dikkate alınarak FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de arasında bulunduğu köprü, viyadük ve tünellerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapıldığını bildirdi.

Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyonda Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce sunum yapıldı.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, büyük bir deprem durumunda yol, köprü, tünel ve viyadüklerin ulaşım hizmeti vermesinin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Bu yapıların deprem etkisi altındaki performanslarının belirlenmesinin önemini dile getiren Uraloğlu, sismik onarım gerektiren köprülerin güçlendirilmesini stratejik hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

Uraloğlu, İstanbul'da şiddetli deprem ihtimali dikkate alınarak FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de arasında bulunduğu köprü, viyadük ve tünellerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapıldığını bildirdi.

- "Yeterli sayıda bakım birimimiz var"

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 24 bin menfez üzerinde işletme yapan TCDD'nin, demiryolu hatlarının bakımıyla ilgili yeterli sayıda bakım birimi bulunduğunu belirtti.

Menfezlerin denetiminin, değişen yağış rejimleri de dikkate alınarak titizlikle yapıldığını söyleyen Uygun, yeni yapılan, projelendirilen demir yolu hatlarının zemin etütlerine de depremsellik açısından azami dikkat edildiğini vurguladı.

Avrasya Tüneli ve Marmaray'da sürekli bilgi aktaran deprem sensörleri bulunduğunu paylaşan Uygun, anormal bir durum oluştuğunda müdahale edildiğini kaydetti.

Ankara-İstanbul YHT hattı güzergahında zorlu zemin koşullarında çalışıldığına değinen Uygun,"Ankara-İstanbul YHT hattını 2021'in ortasında bitireceğiz gibi görünüyor." dedi.

- "İzmir Adnan Menderes Havalimanı PAT sahasında radarlı araştırma"

DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci, kurum bünyesindeki tüm havalimanlarının güncel acil durum planı bulunduğunu dile getirdi.

DHMİ işletiminde bulunan tüm havalimanlarında binaların deprem tahkiklerinin yapıldığını, güçlendirme ihtiyacı bulunan binaların güçlendirildiğini, riskli görülen binaların ise önlem amaçlı yıkıldığını anlatan Ekinci, yeni yapılan tüm binaların mevcut deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını ifade etti.

Ekinci, DHMİ Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi yazılımının 2021'de tamamlanarak kullanılmaya başlanmasıyla söz konusu iş ve işlemlerin daha hızlı, bilimsel ve fonksiyonel yapılabileceğini kaydetti.

Deprem veya afet konuşulunca genelde binaların akla geldiğini ancak pist, apron ve taksiyolunda da (PAT sahası) zaman zaman sıkıntılarla karşılaşabildiklerini söyleyen Ekinci, uygun değerde yapılmayan PAT sahalarında sıkıntılar yaşanabildiğini, zemin problemleri nedeniyle de zaman zaman sıkıntı oluşabildiğini aktardı.

Bu kapsamda bugüne kadar yaşanan depremlerde, çok önemli bir probleme rastlamadıklarını belirten Ekinci, Van Depremi'nden sonra piste bağlı taksiyolunda zaten mevcut bulunan kılcal çatlakların daha fazla büyüdüğünü tespit ettiklerini, depremin ardından gerekli önlemleri alarak onarım yaptıklarını dile getirdi.

İzmir depremi sonrasında PAT sahasını kontrol ettiklerini, yüzeysel hiçbir bozulmaya rastlamadıklarını bildiren Ekinci, "Bununla da yetinmedik. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Müdürlüğümüze yetki verdik. Şu anda bir radar teknolojisiyle, bütün PAT sahalarımızı, acaba görünmeyen, beton tabakasının altında herhangi bir hareket var mı, yok mu bunu araştırmaya başladık. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok." ifadelerini kullandı.



