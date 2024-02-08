Meclis’te terör sevici olmamalı

İnsanlık düşmanı teröristlerin Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleştirdikleri ve üçü polis altı kişinin yaralanmasına bir sivilin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısı, terör sevici milletvekillerinin, bu milletin vergileriyle maaş alarak terörü nasıl desteklediklerini bir kez daha gündeme getirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda etkisiz hale getirilen Emrah Yayla hakkında destek paylaşımı yaparak cezaevinde sözde mağdur olduğunu söylediği, diğer terörist Pınar Birkoç için de cezaevinde kovid olan “genç öğrenci” diyerek Birkoç’u savunduğu görüntüler ortaya saçıldı.

Teröristlere yakınlığını gizlemeyen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun ise terörist Yayla’nın “işkenceye maruz kaldığı”nı iddia ettiği mektubunu TBMM gündemine taşıdığı ortaya çıktı.

Terör sevici milletvekillerinin hem teröre kol kanat gerip hem de TBMM çatısı altında bulunmasına vatandaşlar tepki gösterirken, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da akit’e yaptığı açıklamada, “Teröriste terörist bile diyemeyenler, Meclis’te ortak bildirilere imza atamayanlar zaten taraflarını gösteriyordu. Şimdi en canlı örneğini Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında bütün Türkiye ve dünya bir kez daha gördü. Terörü, teröristi bu kadar açıkça destekleyen insanların mecliste olmaları hepimizi üzüyor ve yaralıyor” dedi.

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen de bu terör örgütü yandaşlarına dokunulmazlık zırhı verip bir de üstüne ballı maaşlar ödenmesinin milletin kanımıza dokunduğunu söyledi. Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Demir de “Bu devletin parasını ve kaynaklarını kullanıp, bu vatanın evlatlarına kurşun sıkılması yüreğimizi kanatıyor. Bizler Meclis’te kravatlı terörist istemiyoruz” diye konuştu.

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