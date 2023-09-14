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Gündem Meclis'te reddedildi! Sapkın Ebrar Karakurt'a geçit yok...
Gündem

Meclis'te reddedildi! Sapkın Ebrar Karakurt'a geçit yok...

Yeniakit Publisher
2023-09-14 18:09:00 - 2023-09-14 18:57:08
Meclis'te reddedildi! Sapkın Ebrar Karakurt'a geçit yok...

Balıkesir Belediye Meclisi'nde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkın oyuncusu Ebrar Karakurt'a ilişkin oylama yapıldı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki maçları sürerken, eşcinseli Ebrar Karakurt uzun süre gündemi meşgul etti.

Sapkın yaşam tarzını kabul görmediği Türk toplumuna dayatan Ebrar, aynı zamanda ecdadımızı hedef alma hadsizliğine imza attı.

Sapkın Ebrar'a destek, eşcinsellerin yılmaz savunucusu CHP'den geldi.

Balıkesir Belediye Meclisi'nden bir CHP'li üye, Ebrar Karakurt'un adının kentteki bir cadde veya sokağa verilmesini önermişti.

Bugün Balıkesir Belediye Meclisi'nde görüşülen teklif, AK Parti, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla reddedildi.
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