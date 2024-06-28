Meclis’te kravatlı terörist istemiyoruz!

DEM'li vekiller Serhat Eren, Kamuran Tanhan ve Zeynep Oduncu ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Mardin ve Diyarbakır'daki anız yangınını bahane ederek, Batman'daki operasyon bölgesine girerek operasyonda sıkıştırılan teröristleri kurtarmaya çalışmıştı. O operasyonda öldürülen kırmızı kategoride aranan teröristlerden Sultan Dağ'ın Mardin'deki cenazesinde ise DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz ön saflarda yer aldı.

Bunlar türkiye düşmanı

DEM Partili vekillerin üst üste skandal girişimlerini Akit’e değerlendiren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “TBMM’de yer alan DEM Parti, yasal bir parti gibi görünse de aslında terör örgütünün hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışan bir partidir. Bu çok üzücü. Biz DEM Partisi’ne Türkiye’nin partisi olması, terörle arasına mesafe koyması, halkın sorunlarının çözümü konusunda çaba sarf etmesi çağrısında bulunuyoruz. Ölü olarak ele geçirilen terörist, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü bozmak için çaba sarf eden bir teröristti. Bir milletvekilinin onun cenazesine katılması, onunla aynı duygu ve düşüncelere sahip olduğunu göstermesi açısından önemli bir kanıttır. Bunu esefle kınıyorum. Terörist cenazesine katılan milletvekillerine ilişkin gerekli hukuki süreç işleyecektir” dedi.

Güneş, HDP’li eski vekil Ferhat Encü’nün, Türkiye’yi futbol müsabakasında 3-0 yenen Portekiz’i de kutladığını hatırlatarak, “Bunlardaki Türkiye düşmanlığının ne kadar had safhaya geldiğini görüyoruz. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de TBMM’de ‘Herkes Türk Milli Takımı’nı tutmak zorunda değildir’ gibi son derece çirkin açıklamalarda bulundu. Bunlar kendilerini bu ülkeye ait bile hissetmiyor” tepkisini gösterdi.

DEM Partililerin terör örgütü PKK yandaşı tutum ve davranışlarına tepki gösteren Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer de, “Her zaman söylüyoruz. Bunlar Türkiye’nin partisi, Türkiye’nin milletvekili değil, bunlar Kandil’in partisi Kandil’in milletvekilidir. Bütün DEM Parti adaylarını Kandil’deki terör ağaları belirlemiştir. Kandil ne derse onu yaparlar. Teröristlerin kıstırıldığı operasyona Kandil’in talimatıyla engel olmaya çalıştılar. Öldürülen teröristin cenazesine de Kandil’in talimatıyla katıldılar. Biz artık Meclis çatısı altında kravatlı terörist istemiyoruz. Bunların milletvekilliğinin düşürülmesini istiyoruz” dedi.

Terör yandaşları vekil veya başkan seçilemesin

Diyarbakır annelerinden Sabire Aydın ise şunları kaydetti: “PKK’nın belirlediği isimlerden Türkiye’nin vekilleri olmasını beklemek saflık olur. Biz onların nasıl terör yanlısı olduklarını halkın çocuklarını çalıp terör örgütüne teslim etmelerinden biliyoruz. Zaten kendileri de bunu gizlemiyor. Devletimiz de onları TBMM’ye alıp üstüne maaşla ödüllendiriyor. Yeter artık. Bu terör yandaşlarının meclisten temizlenmesini ve terörle arasına mesafe koymayanların bir daha milletvekili, belediye başkanı seçilmesini istemiyoruz.”

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