‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı

Adı CHP içerisinde rüşvet skandallarıyla gündeme gelen Veli Ağbaba'nın ikiyüzlü tavrı gün yüzün çıktı.

Siyasi omurgadan yoksun CHP zihniyetinin son örneği olan Ağbaba, henüz 1.5 yıl önce koltuk hesabı yaparken aynı Özkan Yalım’a kürsülerden övgüler diziyor, adeta methiyeler yağdırıyordu.

Bugün kameralar karşısına geçip eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı hedef alarak "Özkan Yalım’a iyi bakmadığımı herkes bilir" diyen Ağababa, 1.5 yıl önceki bir konuşmasında Özkan Yalım’a övgüler dizdiği ortaya çıktı.

Çıkarları değişince dün "yol arkadaşım" dediğini bugün tek kalemde silen Ağbaba’nın bu riyakarlığı, CHP içerisindeki koltuk kavgasının ve samimiyetsizliğin ne boyuta ulaştığını bir kez daha kanıtladı.

Milletin gözünün içine baka baka söylenen bu yalanlar ve takınılan sahte maskeler, CHP siyasetinin nankörlük ve menfaat üzerine kurulu gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti.