Mecliste bütçe maratonu başlıyor

Meclis Genel Kurulu'nda 12 günlük bütçe mesaisi 5 Aralık'ta başlıyor. 12 gün kesintisiz sürecek olan bütçe görüşmeleri 16 Aralık'ta tamamlanacak.

Plan Bütçe Komisyonu'ndaki süreç tamamlandı. Sıra Genel Kurul'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurul'da 12 günlük bütçe maratonu başlıyor.

Bütçenin Genel Kurul aşaması 5 Aralık Pazartesi günü 2023 yılı bütçe teklifinin geneli üzerindeki görüşmelerle başlayacak. 6 Aralık itibariyle Genel Kurul'da bakanlıkların bütçelerine geçilecek. 6 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlarla başlayacak. 16 Aralık'ta bütçenin tümü üzerinden görüşmelerle tamamlanacak. 12 gün boyunca sırası gelen Bakanlık, 2022 yılının harcamalarını aktaracak, Bakanlığının 2023 yılı hedeflerini anlatacak.

Her tur için görüşmeler saat 11.00 de başlayacak, bitene kadar sürecek. Gün sonunda bakanlar milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Görüşmeler boyunca Meclis'e ziyaretçi alınmayacak. Siyasi parti grupları toplanmayacak. Komisyonlar da çalışmalarına ara verecek. 12 günlük bütçe mesaisinde cumartesi-pazar, hafta sonları da çalışılacak. Hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmelere katılacak.

16 Aralık Cuma günü geneli üzerinde yapılacak son konuşmalar ve oylamanın ardından 2023 yılı bütçe görüşmeleri tamamlanacak.