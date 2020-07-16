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Gündem

Meclis'te 4 parti Ermenistan'ı kınadı! Bir parti hariç

AK Parti, MHP CHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayınlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı. Terör sevici HDP ise bildiriye imza atmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 23:05:00 - 2020-07-17 00:57:25
Meclis'te 4 parti Ermenistan'ı kınadı! Bir parti hariç

Rusya kuklası Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılar düzenlemesi TBMM'de tepkiyle karşılandı. AK Parti, MHP CHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayınlayarak Ermenistan'ı kınadı. Törer sevici HDP ise bildiriyi imzalamadı.

Dört partinin ortak açıklaması şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

Ermenistan'ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz.

Yukarı Karabağ ihtilafının, Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesine olan desteğimizi tekrarlıyoruz.

Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir.

İki devlet, tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkânlarıyla, toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir.

Bu vesile ile Azerbaycanlı şehitlerimiz için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyoruz."

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Yorumlar

Yüksel

Hdp tamamda CHP imza atmış şaşırdım.
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