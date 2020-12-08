Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Özel tiyatrolar, tarihinde hiç olmadığı kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iletişim içindeler. Hiç olmadığı kadar ciddi destek ve yardım alıyorlar. Hepsinin toplantıları da özellikle benim başkanlığımda yapılıyor. Hepsinin dertlerini dinliyorum. Mevzuatlar çerçevesinde, zorlayarak dahi onlara her türlü desteği vermeye devam ediyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 Yılı Bütçeleri üzerinde, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 2019'da kiralık araçların, Kamu İhale Kanunu'na göre açık ihale usulüyle yapıldığını, en uygun teklifi veren firmayla anlaşma sağlandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO'nun 2021 yılını, vefatının 750. yılı vesilesiyle Hacı Bektaş Veli'yi anma yılı ilan ettiğini anımsattı.

Ersoy, "Bizler de Pir'in evrensel dilini ve değerini, dünyaya anlatma ve aktarma gayretindeyiz. Bu vesileyle bakanlık olarak ilgili dernek, vakıflarla çok güzel bir etkinlikle 749. yılını bu yıl gerçekleştirdik. Amacımız, gelecek yıl bu etkinlikleri uluslararası anma ve anlatmaya tahvil etmek, her türlü politik çekişmenin dışında, Hz. Pir'in öğretilerine uygun, Anadolu irfanına yakışır olgunlukla, anma programlarını sürekli hale getirmek. Hatta uluslararası kültür aktivitelerimiz içinde de yer vererek, dünya genelindeki etkinliğini artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, son on yıldır türbe, dergah ziyaretlerinden ücret alınmadığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Kürtçenin klasik sayılan eserlerini 2010'dan beri yayımlandığını anımsatan Ersoy, bu çerçevede şimdiye kadar 5 Kürtçe eserin yayımlandığını söyledi. Ersoy, Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından kararı alınan, yayım hazırlık çalışmaları süren 5 kitap bulunduğunu, bu yıl basımlarının gerçekleşeceğini, her yıl Kürtçe basılacak kitap sayısının da artarak devam edeceğini kaydetti.

Ersoy, turizmle ilgili herkesin bakanı olduğunu, kendisinden herhangi bir seyahat acentesi grubu ve STK'nin randevu talebine her zaman olumlu karşılık verdiğini söyledi.

TÜRSAB'ın eski başkanının da bir dizi seyahat acentesi ile pandemi sırasında sorunları görüşmek için randevu talep ettiğini, sektörün sorunlarını dinlediklerini, çözülebilecekleri çözdüklerini anlatan Ersoy, "TÜRSAB ile benim başkanlığımda 9 toplantı gerçekleştirildi. Bunun birincisine sayın başkan katıldı, 7 toplantıya katılmadı. Son toplantıda da yanımda oturuyordu. Geçen sene de aynı soruyu cevapladım." dedi.

Nevşehir'deki altın arama faaliyetleri kapsamında, Özkonak Yeraltı Şehri'nin olumsuz etkilendiği, buranın Alan Başkanlığı sınırlarına dahil edilmesi talebinin, ilgili kanunun geçtiği sırada iletilmesi nedeniyle karşılanamadığını söyleyen Ersoy, yeni bir talebin gelmesi halinde ilgili bakanlıklarla bu durumun değerlendirmeye alınabileceğini aktardı.

Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burslarına ilişkin de "Yurt dışına giden Türkleri de düşünün. Bu öğrenciler, aile desteğinden bütünüyle uzaktalar. Ne yemek yiyebileceği, ne de kalabileceği bir ortam var. Burslandırma kriterlerinde bu sebeple pozitif ayrıma tabi olmak zorundalar. Ödenen burslardaki fark buradan kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

Edirne'deki restorasyonlara da değinen Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Edirne Bölge Müdürlüğü bünyesinde devam eden 20 restorasyon işinin bulunduğunu, bunlardan 5'inin 2020 yılı içerisinde tamamlandığını, kalan 15'inin restorasyon çalışmalarının da 2021 yılında tamamlanacağını aktardı.

Özel tiyatrolarla ilgili bir çalışma grubu oluşturduklarının altını da çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu çalışma grubuna Ankara Sanat Tiyatrosu'nun (AST) temsilcilerini de dahil ettik. Onların bütün taleplerini de değerlendiriyoruz. Bu seneki yardım programında AST de yardım alan tiyatrolar arasında yer aldı. Ödemesi de kendisine yapıldı. AST ile ilgili haberler çıkınca arkadaşlarımdan tiyatronun mal sahibi ile ilgili bir araştırma yapmalarını istedim. Mal sahibinin herhalde başka düşüncesi var, bize henüz dönüş yapmadı. Bu durumu da takip ediyoruz. AST destek programlarımızda bundan sonra da yer alacak. Diğer özel tiyatrolar gibi onlara da her türlü desteği veriyoruz. Özel tiyatrolar, tarihinde hiç olmadığı kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iletişim içindeler. Hiç olmadığı kadar ciddi destek ve yardım alıyorlar. Hepsinin toplantıları da özellikle benim başkanlığımda yapılıyor. Hepsinin dertlerini dinliyorum. Mevzuatlar çerçevesinde, zorlayarak dahi onlara her türlü desteği vermeye devam ediyorum."