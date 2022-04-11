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Gündem Meclis çay ocağı zam yaptı! Keşke bütün zamlar böyle olsa
Gündem

Meclis çay ocağı zam yaptı! Keşke bütün zamlar böyle olsa

Meclis'teki çay ocağı zam yaptı. Zamlar enflasyon oranının altında kalırken, vekillerin Türk kahvesine 50 kuruş fazla ödeyeceği belirtildi. Çaya ise zam yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 13:07:00 - 2022-04-11 13:09:54
Meclis çay ocağı zam yaptı! Keşke bütün zamlar böyle olsa

 

Meclis İdaresi tarafından çay ocaklarındaki ürünlere zam yapıldı. Türk kahvesinin fiyatına 50 kuruş zam geldi. Vekillerin 50 kuruşa içtikleri çaya ise zam yapılmadı. Zam sonrası Meclis çay ocağında yeni fiyatlar şöyle:

Su : 50 kuruştan 1 TL’ye,
Türk kahvesi : 1.5 TL'den 2 liraya
Hazır kahve 1.25 TL’den 2 TL’ye,
Soda 1.75 TL’den 2 TL’ye yükseldi
Çaya zam yapılmadı : 50 kuruş

Meclis lokantası fiyatları

Milletvekillerinin 'ucuza' yemek yedikleri meclis lokantasına ise zam uğramadı. Fırınt sütlaç 4 lira, çorba 10 lira kebap fiyatları ise 18 ile 22 lira arasında. Meclis lokantasında fiyatlar şöyle:

 

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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

Bizim vekiller asgari ücretle çalışıyorlar ya ondan.

Kaan Atakan

Yorum yapmak istemiyorum. Öfke katsayım çok yüksek.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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