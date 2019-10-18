Meclis çatısı altında Türkiye’ye ihanet

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye’nin sınırlarını güvence altına almak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı kendilerine yediremeyen Avrupa ülkeleri, Fransa’nın öncülüğünde hazırladıkları Türkiye’yi kınama tasarısını Belgrad’da gerçekleştirilen Parlamentolararası Birlik (PAB), 141’inci Genel Kurulu’nda son dakika gündeme getirerek onaylatmaya çalıştılar. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetin yoğun gayretleriyle tasarının onaylanması engellenirken, HDP’li Hişyar Özsoy’un tasarıya evet oyu vermesi tepki çekti.

Milletin vekili olamaz!

Özsoy’un milletin vekili olamayacağını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, şunları dile getirdi: “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir yazan bir parlamento çatısı altında görev yapan bu şahsın, Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde oy kullanmasını kınıyorum. Ben bu adama milletin vekili diyemem. Devletin ekmeğini yiyecek, suyunu içecek, hem de devlete, milletimize ihanet edecek. Bu şahıs hakkında Meclis’te gerekli işlemlerin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.”

Emelleri ellerinde patladı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da şunları ifade etti: “Bir insanın kendi evine, temsil ettiği milletine ihanet etmesi acı bir durumdur. Milletvekili olması her şeyi yapabileceği anlamına gelmez. Meclis Başkanımız ve beraberinde giden arkadaşlarımızın gösterdiği yoğun gayretler sayesinde bu şahsın ve şer odaklarının hain emelleri başarısız oldu.”

Meclis harekete geçti

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise şunları kaydetti: “Herkes Türkiye’nin bekası için tek yürek olmuşken, HDP millete sırtını dönüyor. PYD’ye yaslayan zihniyetten bir beraberlik beklenemez. Meclis’te gerekli çalışmaları yapıyoruz.”