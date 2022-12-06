Meclis Başkanı Şentop’tan Kılıçdaroğlu’na! Bu büyük bir saygısızlıktır.

TBMM'de bütçe görüşmelerinde gerginlikle ilgili konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Önce TBMM milli mücadeleyi yöneten Meclis'tir, daha sonra devletimizi kuran bir Meclis'tir. Bu Meclisimizin gazilik ünvanını tesadüfen elde etmiş olmadığını 15 Temmuz gecesi burada kahramanca direnişte bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu Meclis'e hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız neden siyaset yapıyorsunuz? Eleştirilecek konular olabilir ama bu MEclis'e karşı bir saygısızlığı hiç kimsenin mazur görmemesi mümkün değil. Burası kişisel mekanlarımız değil. Burası milletimizin mekanıdır. Milletimizi temsil edenlerin bulunduğu mekandır. Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Gürültü yapmak bir fikir açıklamak değildir." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TARTIŞILAN 'GAZİ MECLİS' SÖZLERİ

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan açıklaması şöyle:

"Bu Meclise 'Gazi Meclis' diyorsunuz değil mi? 'Gazi Meclis' şudur; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclisi feshetme yetkisi ister tek başına. Milletvekilleri kürsüye çıkar, derler ki 'Bu Meclis yetkisini milletten almıştır. Bir kişi TBMM'yi asla feshedemez.' Ve oy çokluğuyla o teklif reddediliyor. İşte o Meclis Gazi Meclistir. İki, Milli Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk gelir der ki 'bana başkomutanlık yetkisini verin.' Milletvekilleri itiraz ederler. 'Bu Meclis Gazi Meclistir. Biz başkomutanlık yetkisini sadece 3 ay süreyle veririz'. İşte o Meclis Gazi Meclistir. O Meclisin Kuvayımilliye ruhu vardır. O Meclisin beraber olma ruhu vardır. O Meclise kanun geldiği zaman öyle el kaldırıp indirme yoktu. Yeri geldiğinde kürsüye çıkıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü reddediyorlardı. Siz Meclisi feshetme yetkisini Erdoğan'a vermediniz mi? Oyladınız, kabul ettiniz."

Tepki gösteren AK Parti milletvekillerine, "Bir insan haklı söylemler karşısında tepki veriyorsa bir sorun var demektir. Ahlaki bir sorunumuz var demektir." şeklinde karşılık veren Kılıçdaroğlu, "Bırakalım bu ayakları. Gazi Meclis bellidir. Ne olduğu da bellidir. Kimin gazi olup olmadığı da bellidir. 'Gazi Meclis' diyorsanız gaziler arasında ayrım yapmayan bir Meclis olması lazım. Gaziler arasında, şehitler arasında ayrım yaptınız." dedi.