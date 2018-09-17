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Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın acı günü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binalı Yıldırım, dayısının eşi Mahi Nur Erence'nin cenaze törenine katıldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:39
Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın acı günü

TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, 88 yaşında hayatını kaybeden dayısının eşi Mahi Nur Erence'nin cenaze törenine katıldı. Yıldırım, Eyüp Sultan Camii'ne eşi Semiha Yıldırım ile geldi.

MEVLÜT UYSAL DA KATILDI

Cenaze namazına Yıldırım ile birlikte İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cenaze namazının ardından Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edildi. Yıldırım, bir süre vatandaşlarla sohbet edip taziyeleri kabul ettikten sonra camiden ayrıldı.

Erence'nin naaşı defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:39
  1. Aydın
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Eyüp Sultan Camii
  4. Semiha Yıldırım
  5. Bayram Şenocak
  6. Mevlüt Uysal
  7. Eyüp Sultan
  8. Binali Yıldırım

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