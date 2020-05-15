MEB'den lise öğrencilerine "Dede Korkut Hikayeleri" ile oryantiring daveti

ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Milli Eğitim Bakanlığınca, "19 Mayıs" etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerinin internet üzerinden katılabilecekleri, bir noktadan başka bir noktaya verilen bilgilerle ulaşabilmeyi içeren "oryantiring" müsabakası düzenlenecek.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde "19 Mayıs Lise Öğrencileri Arası E-Kitapta Oryantiring Müsabakası" gerçekleştirecek.

Yarışmaya, lise öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler öncelikle, akıllı cihazlarından Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kitaplığı uygulaması üzerinden Dede Korkut Hikayeleri’ni indirecek ve okumaya başlayacak. Kitabı okumaya başlayan her lise öğrencisi, müsabakaya katılmış sayılacak.

Oryantiring yarışmasında doğada gerçekleştirildiğinde olduğu gibi parkurlar ve rotalar olacak. Bu çerçevede, 19 Mayıs'ta EBA TV Lise'de ekrana gelecek "19 Mayıs Özel Yayını"nda müsabakanın parkurları ve rotaları açıklanacak.

- Ayrıntılı bilgi "ogm.meb.gov.tr" adresinde

Öğrenciler, kitaba ilişkin açıklanan parkurlar ve rotalar doğrultusunda verilen hedeflere ulaşarak müsabakayı tamamlayacak ve cevaplarını 24 Mayıs saat 23.59'a kadar "[email protected]" adresine mail aracılığıyla iletecek.

Kazananlara, diz üstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ile e-Kitap okuyucu verilecek.

Yarışmaya katılmak için resmi ya da özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci olmak yeterli olacak, başvuru ya da kayıt gerekmeyecek.

Öğrenciler, yarışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiye, "ogm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

- "Salgın sürecinde evde kalarak eğlenmek ve öğrenmek mümkün"

Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle evlerinde olan öğrencilerin verimli vakit geçirmesini sağlamak için bir süredir çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

19 Mayıs E-Kitapta Oryantiring Müsabakası'nın da bunlardan biri olduğuna işaret eden Mete, şunları kaydetti:

"Müsabakayı düzenlerken hedefimiz ülkemizin en uzak noktasındaki öğrencimize de erişmek ve onları da imkanları ne olursa olsun bu etkinliğe dahil etmekti. Bu nedenle; öğrencilerimize hiçbir masraf çıkarmadan, onları herhangi bir kayıtla, başvuruyla uğraştırmadan bir müsabakaya nasıl dahil ederiz sorusunun cevabını aradık ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kitaplığı uygulamasından seçeceğimiz bir kitapla bu amacımıza ulaşabileceğimize karar verdik."

19 Mayıs'ta EBA TV Lise'de ekranlara getirecekleri bayram özel yayınında öğrencilerin müsabakayla ilgili açıklamayı duydukları anda Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ait internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından sorulara erişerek cevaplamaya başlayacaklarını aktaran Mete, "Salgın sürecinde evde kalarak ve alınan önlemlere uyarak da eğlenmek ve öğrenmek mümkün. Öğrencilerimiz bu müsabaka ile kitap okumaya bambaşka bir pencereden bakacak." dedi.