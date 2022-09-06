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Gündem MEB'den Cemil Kılıç hakkında soruşturma!
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MEB'den Cemil Kılıç hakkında soruşturma!

İtikada aykırı çıkışları ile topluma nifak tohumları eken kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 22:24:00 - 2022-09-06 22:29:10
MEB'den Cemil Kılıç hakkında soruşturma!

 Yeniakit.com.tr 

Milli Eğitim Bakanlığı, kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç hakkında soruşturma başlattı.

İtikada aykırı çıkışları ile topluma nifak tohumları eken Kılıç, hakkındaki soruşturmayı Twitter hesabından duyurdu.

Hakkındaki soruşturmaya 'kara mizah' dedi

Soruşturma için, "Kara mizah" yorumunu yapan Cemil Kılıç, Halil Konakcı Hoca ile Diyanet Sen'i hedef göstererek şu ifadeleri kullandı:

Diyanet SEN, Halil Konakçı ve avanesi hedef gösterdi, talep etti ve MEB ihraç edilmem için soruşturma başlattı. Biraz önce MEB bana inanç sorgusu yaptı. Yaşanan tam bir kara mizahtır. Muhammedî bir Müslüman olarak takdiri kamuoyuna bırakıyorum.

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