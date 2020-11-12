MEB'den ara tatil için "Evde Oyun Var" kitapçığı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilde çocukların aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için "Evde Oyun Var" isimli kitapçık hazırlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da yapılacak ilk ara tatili öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım." ifadesini kulandı.

Ailelere destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi güçlendirebilecek nitelikte hazırlanan eğitsel oyunlar, her eve ve her ortama uygun hale getirilebilir özellikler taşıyor.

Kitapçık http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

