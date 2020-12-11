MEBBİS öğretmen alan değişikliği atamaları ne zaman?
MEBBİS öğretmen alan değişikliği atamaları binlerce öğretmen tarafından merak konusu oldu. Ön başvurular, 2020 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimine göre 7 Aralık tarihinde alınmaya başlamıştı. Başvurular bugün sona erecek. Öğretmen alan değişikliği başvuruları internet adresleri aracılığıyla "Elektronik Ön Başvuru Formu” üzerinden gerçekleştirilecek.
Öğretmen alan değişikliği başvurularına ilişkin duyuru MEB Personel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapıldı. 7 Aralık tarihinde başlayan başvuru dönemi bugün tamamlanıyor. Öğretmen alan değişikliği başvuruları internet adresindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” üzerinden gerçekleştirilecek.
Alan değişikliği tercih ve atamalar ne zaman yapılacak?
Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde olacak.
Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, “Tercih ve Atama” sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde “Elektronik Tercih Formu” üzerinden sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 eğitim kurumu tercihi yapabileceklerdir.