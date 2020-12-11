  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MEBBİS öğretmen alan değişikliği atamaları ne zaman?
Gündem

MEBBİS öğretmen alan değişikliği atamaları ne zaman?

MEBBİS öğretmen alan değişikliği atamaları binlerce öğretmen tarafından merak konusu oldu. Ön başvurular, 2020 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimine göre 7 Aralık tarihinde alınmaya başlamıştı. Başvurular bugün sona erecek. Öğretmen alan değişikliği başvuruları internet adresleri aracılığıyla "Elektronik Ön Başvuru Formu” üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:00:00 -
MEBBİS öğretmen alan değişikliği atamaları ne zaman?

Öğretmen alan değişikliği başvurularına ilişkin duyuru MEB Personel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapıldı. 7 Aralık tarihinde başlayan başvuru dönemi bugün tamamlanıyor. Öğretmen alan değişikliği başvuruları internet adresindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” üzerinden gerçekleştirilecek.

Alan değişikliği tercih ve atamalar ne zaman yapılacak?

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde olacak.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, “Tercih ve Atama” sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde “Elektronik Tercih Formu” üzerinden sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 eğitim kurumu tercihi yapabileceklerdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İntikam alındı! Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü
Gündem

İntikam alındı! Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü

10 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu olan terörist Mehmet Sıddık Özalp düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Gündem

14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok" ifadelerini kulla..
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi ile arasında geçenler kameralara yansıdı
Gündem

HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi ile arasında geçenler kameralara yansıdı

Şırnak'ta polis, HDP'li vekil Nuran İmir'in yanında terör örgütü üyeliğiyle aranan bir şüpheliyi gözaltına almak isteyince vekil ve polisler..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay