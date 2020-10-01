MEB yaklaşık 10 milyon öğrenciye rehberlik hizmeti verdi

ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul rehberlik servisleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından şu ana kadar 9 milyon 818 bin 326 öğrenciye grup, 108 bin 855 öğrenciye de bireysel olmak üzere toplam 9 milyon 927 bin 181 öğrenciye rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verildi.

Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı mart ayı itibarıyla öğrenci ve velilerin psikolojik sağlamlıklarına destek olmak için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ağırlık vermişti.

Bu kapsamda öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik bireysel ve grup rehberlik çalışmaları yürütüldü.

Okul rehberlik servisleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından şu ana kadar 9 milyon 818 bin 326 öğrenciye grup, 108 bin 855 öğrenciye de bireysel olmak üzere 9 milyon 927 bin 181 öğrenciye rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verildi.

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada Bakanlığın salgın sürecinde eğitimin sürdürülebilmesi için gerekli destekleri sağlamanın ötesinde öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine ağırlık verdiğini belirtti.

- "Hizmetlerimiz halen devam etmektedir"

Tüm illerde vatandaşlara, bu sürecin zorluklarını aşmada rehberlik hizmeti sunabilmek için "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi kurulduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Ayrıca 81 ildeki RAM'lar yoğun bir çalışma sürecine girdiler. Bu kapsamda yaklaşık 10 milyon öğrencimize destek hizmeti sunduk. Benzer şekilde mart ayından itibaren 10 milyon 168 bin 910 veliye ve 794 bin 768 öğretmen/yöneticiye de rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunuldu. Sonuç olarak öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik toplam 20 milyon 890 bin 859 bireye rehberlik ve danışma hizmeti verilmiştir. Bu hizmetlerimiz halen devam etmektedir. Bu süreci başarı ile yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına, 81 ildeki RAM çalışanlarımıza, okullarımızda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."