MEB, tüm birimleriyle afetzedenin yanında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinden barınmaya, sıcak yemek imkanından psikososyal destek hizmetlerine kadar birçok alanda depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak afetzedelere yardım eli uzatmak için ilk günden itibaren çalışmalara başladıklarını belirterek, “Öncelikli olarak bakanlığımızın arama kurtarma birimi olan MEB AKUB ekibini oluşturan 4 bin 526 öğretmen, bölgedeki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına destek verdi” bilgisini verdi.

Özer, ayrıca bölgede bugüne kadar toplam 35 bin gönüllü öğretmenin destek organizasyonlarında görev yaptığını kaydetti.

Günlük 2 milyon sıcak yemek

Bakanlık olarak depremden etkilenen vatandaşlara temel gıda desteği verdiklerini de ifade eden Özer, “Depremin hemen ardından bölgeye çevre illerden 1 milyon sıcak yemek gönderildi. Sonraki günlerde ise bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren meslek liselerinde, öğretmenevlerinde, uygulama otellerinde ve seyyar mutfaklarımızda günlük olarak hazırlanan yaklaşık 2 milyon sıcak yemeği her gün 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Şu ana kadar toplam 27 milyon 951 bin sıcak yemeği vatandaşlarımıza ulaştırmış bulunuyoruz. Şu an deprem bölgesindeki 10 ilimizde 97 seyyar mutfağımız ile 7 mobil fırınımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor” dedi.

26.5 milyon ekmek üretildi

Meslek liselerinde 6 ay önce kurulan ekmek fabrikalarında her gün 1 milyon 800 bin ekmeğin üretilip, deprem bölgesine dağıtıldığını kaydeden Özer, “Şu ana kadar meslek liselerimiz tarafından 26 milyon 570 bin ekmek üretilerek dağıtıldı. Ayrıca bölgeye günlük 200 bin kumanya dağıtılıyor”

ifadelerini kullandı.

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Meslek liseleri tam mesaide

465 bin vatandaşın barınma ihtiyacını karşıladıklarını belirten Özer, “Bu kapsamda, bölgeye sevk edilmek üzere ilk etapta 1000 adet çadır üretimine başlandı ve 720 adet çadırın teslimi gerçekleştirildi. Yine meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde 76 bin 241 uyku tulumu, 115 bin battaniye üretilerek bölgeye ulaştırıldı” dedi.

Bakan Özer, meslek liselerinde 28 bin 804 soba üretilerek, depremzedelere dağıtımının yapıldığını da aktardı. Özer, “Meslek liselerinde üretilen 632 adet yatak, 18 bin adet panço, atkı ve bere vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi” açıklamasında bulundu.

Psikolojik destek sürüyor

Bakan Özer, depremden doğrudan etkilenen iller başta olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarının yürütüldüğüne dikkati çekerek,“Depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kuruyoruz. Şu ana kadar 391 tanesini kurduk ve 21 özel eğitim çadırı ile 73 hastane sınıfımızda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Etkinlik çadırlarına 4 bin 267 psikososyal destek kiti ile 1 milyon 159 bin 408 deprem ve psikolojik travma bilgilendirme broşürleri gönderildi. Bu çadırlarda okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve 4 bin 720 rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız hizmet vermeye başladı” diye konuştu.

Hastane ve Mehmetçik sınıfları

Milli Eğitim Bakanı Özer, 10 ildeki tüm hastanelerde, 1 Mart’a kadar hastane sınıfları açılacağını belirterek, bugüne kadar 73 hastane sınıfının açıldığını aktardı. Özer, bu sınıflarda sadece tedavileri devam eden öğrencilerin değil sağlık çalışanlarının çocuklarının da eğitim görebileceğini kaydetti. Okul öncesi eğitim çadırları, ilkokul ve ortaokul çadırları kurulduğunu da dile getiren Özer, deprem bölgesinde sürdürülen “her şart altında eğitime devam” anlayışıyla 10 ilde Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle çadır kent ve konteyner kent alanlarında “Mehmetçik Okulları”nı açtıklarını hatırlattı. Konteyner kentlerde, konteyner sınıflar oluşturmaya başladıklarını belirten Özer, buralarda hızla prefabrik okullar açacaklarını vurguladı.

Öğrencilere eğitim seti

Bölgeye 1 milyon 750 bin hijyen seti ulaştırıldığını bildiren Özer, depremzede öğrenciler ve velilerinin herhangi bir şekilde öğrencilerin kitapları konusunda endişe yaşamasını istemediklerini belirterek, basımı tamamlanan 7.5 milyon ders kitabı ve 5.5 milyon yardımcı kaynak ile ilk etapta 130 bin kırtasiye setini öğrencilere ulaştırmaya başladıklarını bildirdi.