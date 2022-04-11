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Siyaset MEB, TÜIK, ESK bitti sıradaki gelsin! Kılıçdaroğlu'nun yeni şov yeri belli oldu
Siyaset

MEB, TÜIK, ESK bitti sıradaki gelsin! Kılıçdaroğlu'nun yeni şov yeri belli oldu

MEB, TÜİK ve Et ve Süt Kurumu’na baskın yapar gibi gidip içeri alınmayınca kapısında şov yapan CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu yeni hedefinin Göç İdaresi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 15:12:00 -
MEB, TÜIK, ESK bitti sıradaki gelsin! Kılıçdaroğlu'nun yeni şov yeri belli oldu

Yeni Akit / Ankara

MEB, TÜİK ve Et ve Süt Kurumu’na baskın yapar gibi gidip içeri alınmayınca kapısında şov yapan CHP Lideri Kemal  Kılıçdaroğlu yeni hedefinin Göç İdaresi olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu kuruluş yıldönümünü kutlayan Göç İdaresi’ne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde. Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum: 1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? 2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? 3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın!” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

gercekler

kim tutar sizi sayın kılıcdaroğlu bari bu ara emniyet genel müdürlüğüne jandarma genel komutanlığına ordanda tarım bakanlığına uğrasan parti başkanı milletvekili ülkemin vatandaşı sayın kılıçdaroğlu tşklerr

hatırla

Kılıçtaroğlu en güzel şov yapma yeri chp Genel merkezi binasıdır kimse karışmaz randevu almasına gerek yok kapılar kilitlenmez
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