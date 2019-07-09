MEB Sözleşmeli öğretmenlik okul tercihleri 2019 ne zaman yapılacak?

Binlerce öğretmenin merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik için tercih dönemi ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için beklenen haber geldi. MEB tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınavların sonuçları adaylara duyuruldu. Şimdi sıra tercihlerde. Peki merakla beklenen 2019 MEB sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman?

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik alımları hangi branşlardan olacak?

– Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11)

– İngilizce (bin 960)

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922)

– Okul Öncesi (bin 599)

– İlköğretim Matematik (bin 448)

– Özel Eğitim (bin 410)

– Rehberlik (bin 120)

– Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149)

– Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)