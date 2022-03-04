MEB öğretmen ataması son dakika! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvuru tarihi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması 31 Ocak’ta yapıldı. En fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında olacak. 1755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, 1302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının tamamlanmasıya birlikte binlerce öğretmen ataması bekleyen aday yeni öğretmen ataması olup olmayacağını sorulamaya başladı. Peki ME? yeni öğretmen ataması yapacak mı? 2022 öğretmen alımı olacak mı?

Öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika öğretmen ataması açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021'de KPSS'ye girmiş öğretmenlerin atamasına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: "Çok fazla gençlerimizi bekletmeden atamalarla ilgili güzel haberleri paylaşırız. Çok detay vermeyelim ama atama olacak. 19 yıllık eğitim öğretim sürecinde öğrenci sayısı artarken, okullaşma oranları artarken Türkiye çok önemli bir şeyi başardı. 2000'li yıllarda 500 binin üzerinde öğretmenimiz varken bugün öğretmen sayısı bir milyon 200 bini geçti. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Hükümetimiz eğitime en fazla bütçeyi ayıran, en fazla öğretmen ataması yapan hükümettir. Şu anda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20'lerin altına düştü, bu dönem eğitimde bir milattır."

Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayıldı. Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alınmıştı. MEb 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasını 31 Ocak'ta yapmıştı.