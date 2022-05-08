MEB müfettiş yardımcısı alımları ne zaman? 2022 müfettiş yardımcılığı sınavı ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda yer verilen alanlarda ve belirtilen sayıda, yarışma sınavı yoluyla ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapılacaktır. Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucuna göre toplam 750 (yedi yüz elli) eğitim müfettiş yardımcısı ataması yapılacaktır

MEB müfettiş yardımcılığı alımı ne zaman?

Eğitim müfettiş yardımcılığı sınav başvuruları 16-27 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

MEB müfettiş yardımcısı alım şartları neler?

750 eğitim müfettiş yardımcısının tamamı öğretmenlerden alınacak. Halen Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve en az 8 yıl öğretmenlik deneyimi olan, 35 yaşını doldurmamış tüm öğretmenler/yöneticiler eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına başvuru yapabilecek.

Müfettiş yardımcısı sınavı ne zaman?

Eğitim müfettiş yardımcılığı sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak. Yazılı Sınav Ankara'da, 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınav sonuçları 8 Temmuz 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Müfettiş yardımcısı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi http://www.meb.gov.tr internet adresinde 10 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınav Ankara'da, 15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde yayımlanacak. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması sınav puanını (atamaya esas puanı) oluşturacak. Atanmaya hak kazananlar 17 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.

MEB müfettiş yardımcısı alımı başvuru ücreti ne kadar?

Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 160 TL’yi (yüz altmış Türk Lirası KDV dâhil), 16-27 Mayıs 2022 (saat 23:59:59’a kadar) tarihleri arasında; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecektir. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen T.C. kimlik no ve telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.

Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra, 16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru yapacaklardır. Başvuru yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.