MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçları sorgula
2019 Milli Eğitim Bakanlığı sınava dayalı ilk defa yönetici görevlendirme takvimine göre atama sonuçları 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında açıklanacak. İlk defayönetici atama kapsamında 9-13 Eylül 2019 tarihlerinde tercihler alındı. 19 Eylül 2019'a kadar başvurular onaylandı. Merakla beklenen MEB yönetici görevlendirme takvimine göre; yönetici görevlendirme sonuçları 23-27 Eylül tarihleri arasında açıklanacak. Peki,MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçlar sorgulama ekranı25 Eylül 2019 Çarşamba 19:57
2019 Milli Eğitim Bakanlığı sınava dayalı ilk defa yönetici görevlendirme takvimine göre atama sonuçları 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında açıklanacak. İlk defa yönetici atama kapsamında 9-13 Eylül 2019 tarihlerinde tercihler alındı. 19 Eylül 2019'a kadar başvurular onaylandı. Merakla beklenen MEB yönetici görevlendirme takvimine göre; yönetici görevlendirme sonuçları 23-27 Eylül tarihleri arasında açıklanacak. Peki, MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçlar sorgulama ekranı
MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçları nasıl öğrenilir?
2019 Milli Eğitim Bakanlığı sınava dayalı ilk defa yönetici görevlendirme takvimine göre atama sonuçları 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında açıklanacak. Bir kısım illerde sonuçlar açıklandı. Ancak 81 ilin tamamında görevlendirme sonucu açıklanma süreci sürüyor.
MEB MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçları açıklanan iller
Aşаğıdаki listede müdür ve müdür yardımcılığı atama sonuçlarını açıklayan illeri bulabilirsіnіz.
ADANA
ADIYAMAN
ANKARA
AYDIN
BİLECİK
BİNGÖL
BURSA
GAZİANTEP
İSTANBUL
KASTAMONU
KOCAELİ
KÜTAHYA
MANİSA
KAHRAMANMARAŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
SİVAS
ARDAHAN
YALOVA
KİLİS
DÜZCE
81 İl'de sonuçlar açıklanana kadar liste güncellenmeye devam edilecektir.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SAYFASINA ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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