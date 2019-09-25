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MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçları sorgula

2019 Milli Eğitim Bakanlığı sınava dayalı ilk defa yönetici görevlendirme takvimine göre atama sonuçları 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında açıklanacak. İlk defayönetici atama kapsamında 9-13 Eylül 2019 tarihlerinde tercihler alındı. 19 Eylül 2019'a kadar başvurular onaylandı. Merakla beklenen MEB yönetici görevlendirme takvimine göre; yönetici görevlendirme sonuçları 23-27 Eylül tarihleri arasında açıklanacak. Peki,MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçlar sorgulama ekranı

25 Eylül 2019 Çarşamba 19:57
MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçları sorgula

2019 Milli Eğitim Bakanlığı sınava dayalı ilk defa yönetici görevlendirme takvimine göre atama sonuçları 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında açıklanacak. İlk defa yönetici atama kapsamında 9-13 Eylül 2019 tarihlerinde tercihler alındı. 19 Eylül 2019'a kadar başvurular onaylandı. Merakla beklenen MEB yönetici görevlendirme takvimine göre; yönetici görevlendirme sonuçları 23-27 Eylül tarihleri arasında açıklanacak. Peki, MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçlar sorgulama ekranı

MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçları nasıl öğrenilir?

2019 Milli Eğitim Bakanlığı sınava dayalı ilk defa yönetici görevlendirme takvimine göre atama sonuçları 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında açıklanacak. Bir kısım illerde sonuçlar açıklandı. Ancak 81 ilin tamamında görevlendirme sonucu açıklanma süreci sürüyor.

MEB MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirme sonuçları açıklanan iller

 

Aşаğıdаki listede müdür ve müdür yardımcılığı atama sonuçlarını açıklayan illeri bulabilirsіnіz. 

ADANA

ADIYAMAN

ANKARA

AYDIN

BİLECİK

BİNGÖL

BURSA

GAZİANTEP

İSTANBUL

KASTAMONU

KOCAELİ

KÜTAHYA

MANİSA

KAHRAMANMARAŞ

NEVŞEHİR

NİĞDE

SİVAS

ARDAHAN

YALOVA

KİLİS

DÜZCE

81 İl'de sonuçlar açıklanana kadar liste güncellenmeye devam edilecektir.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:57
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