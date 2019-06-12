MEB il dışı tayin 2019 ne zaman MEB öğretmen son dakika atamaları

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Yer değişikliği yapmak isteyen binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren il dışı tayin ve atamaları ile ilgili süreç ve başvuru şartları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri Başvurular 14-20 Haziran tarihlerinde yapılacak.Yer değiştirme işlemleri 24 Haziran’da sonuçlandırılacak. İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebilecekler. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda yapılan başvurular da 25 Haziran’da sonuçlandırılacak. İl dışı tayin 2019 Sağlık Bakanlığı, il içi tayin 2019 Sağlık Bakanlığı, 2019 il dışı forum, il dışı tayin puanları 2019, il dışı tayin 2019 kontenjanları, 2019 il dışı atama kılavuzu, il içi tayin 2019 MEB haberleri.

MEB il dışı tayin atam sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. 2019 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri uygulaması için tıklayınız.

MEB il dışı tayin şartları neler?

1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

2. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3. 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletmek için mazeret bildirememeleri veya zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletmek için bildirdikleri mazeretlerinin ortadan kalkması halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.

Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaklardır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. MEB il dışı tayin şartları için tıklayınız.