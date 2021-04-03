MEB’in kurumlarında yönetici olarak göreve başlamak isteyen adayların girdiği EKYS sınavı 14 Mart tarihinde gerçekleşmişti. ÖSYM tarafından EKPSS sınav sonuçlarının belli olduğu bildirildi. İşte “MEB EKYS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı ve sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?” sorularının cevabı…

MEB EKYS 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

14 Mart 2021 tarihinde yapılan EKYS 2021 sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını 03 Nisan 2021 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.