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Eğitim MEB EKYS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı ve sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?
Eğitim

MEB EKYS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı ve sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

EKYS, MEB’in Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına girecek olan adayların başvurduğu sınavın adıdır. ÖSYM tarafından yapılan MEB EKYS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını merak etmekte. Peki, MEB EKYS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı ve sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 21:55:00 -
MEB EKYS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı ve sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

MEB’in kurumlarında yönetici olarak göreve başlamak isteyen adayların girdiği EKYS sınavı 14 Mart tarihinde gerçekleşmişti. ÖSYM tarafından EKPSS sınav sonuçlarının belli olduğu bildirildi. İşte “MEB EKYS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı ve sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?” sorularının cevabı…

MEB EKYS 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

14 Mart 2021 tarihinde yapılan EKYS 2021 sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını 03 Nisan 2021 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

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