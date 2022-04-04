MEB, Eğitim Müfettiş Yardımcısı istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 160 TL’yi (yüz altmış Türk Lirası KDV dâhil), 16-27 Mayıs 2022 (saat 23:59:59’a kadar) tarihleri arasında; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecektir. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen T.C. kimlik no ve telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.

Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra, 16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru yapacaklardır. Başvuru yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 (iki) aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınav sonrasında başarılı olan adaylar arasından, alanlar bazında en yüksek puandan başlamak üzere alınması planlanan eğitim müfettiş yardımcısı kadrosunun 2 (iki) katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

• Sınavın Adı: Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı

• Sınavın Yapılacağı Yer: Ankara

• Sınavın Tarihi ve Saati: 26 Haziran 2022 - saat:10.00

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