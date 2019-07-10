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MEB ders ücretleri ne kadar 2019 ücretli öğretmene zam son durum

Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) görev yapan öğretmenlere maaş harici girdikleri ders saati ve tuttukları nöbet için ek ders ücreti ödemesinin kadar olacağı binlerce öğretmen tarafından merak ediliyordu. MEB’den ücretli öğretmene 2019 ders ücretlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki 2019 ek ders ücreti ne kadar, ücretli öğretmen ek ders ücreti 2019, ek ders ücreti 2019 hesaplama. İşte MEB ek ders ücretlerine ilişkin son haber.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:19
MEB ders ücretleri ne kadar 2019 ücretli öğretmene zam son durum

Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) görev yapan öğretmenlere maaş harici girdikleri ders saati ve tuttukları nöbet için ek ders ücreti ödemesinin kadar olacağı binlerce öğretmen tarafından merak ediliyordu. MEB’den 2019 ders ücretlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki 2019 ek ders ücreti ne kadar, ücretli öğretmen ek ders ücreti 2019, ek ders ücreti 2019 hesaplama. İşte MEB ek ders ücretlerine ilişkin son haber.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin, Bakan Ziya Selçuk'un bu konuda iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirttiği ifade edildi. Bakanlıkça bugün bir gazetede yer alan "ücretli öğretmene zam" haberiyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haberdeki konuyla ilgili bölüme ilave olarak; Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir."

Öğretmenlerin 2019 temmuz zammıyla ek ders ücretleri

Kadrolu öğretmenlerin net ek ders ücreti: 16,18 TL

Ücretli öğretmenlerin net ek ders ücreti  : 13,91 TL 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:19
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