MEB, AB Mali Yardım Programı kapsamında ihaleye çıktı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türkiye Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası (KfW) (bundan böyle “KfW” ya da “Banka” olarak anılacaktır) aracılığı ve yönetimi altında Avrupa Birliğinden, Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi’nin giderlerine yönelik olarak AB’nin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında bir hibe almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bahsi geçen hibenin bir kısmını Adana İli sınırları içinde toplam 6 Anaokulu ve eklentileri Yapımı İşinin 1 paket altında gerçekleştirileceği sözleşme kapsamındaki harcamalar kullanma arzusundadır.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü, firmaları, aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının anahtar teslimi götürü bedel inşaatı işleri için KfW’nın Satınalma Düzenlemeleri Kılavuzu‘nda tariflenen esas ve usuller doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Procurement ) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi – (FRIT-III-KFW-AY-10)

Adana İlinde Toplam 6 Anaokulu ve Eklentilerinin anahtar teslimi götürü bedel inşaatı işi tek bir sözleşme paketi altında gerçekleştirilecektir.

Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. İhale paketi için teklif dosyaları 3.500.000,00 TL veya karşılığı aynı tutara gelecek şekilde farklı bir para birimi üzerinden düzenlenmiş geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese en geç 04/05/2023 Perşembe günü saat (yerel saatle) 11:00’a kadar teslim edilmelidir.

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