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MEB 2019 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul puanları | LGS yerleştirme kılavuzu ve e okul tercih robotu

2019 LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. LGS puanlarına göre tercihlerini yapacak olan öğrenciler MEB 2019 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının hangileri olduğu ve Ortaöğretim kurumları kontenjanları ve en düşük yüzdelik dilim ile en yüksek yüzdelik dilim puanlarının yer aldığı LGS tercih kılavuzunda açıklandı. 2019 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yüzdelik dilimleri kontenjanları. Peki MEB 2019 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:19
MEB 2019 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul puanları | LGS yerleştirme kılavuzu ve e okul tercih robotu

2019 LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. LGS puanlarına göre tercihlerini yapacak olan öğrenciler MEB 2019 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının hangileri olduğu ve Ortaöğretim kurumları kontenjanları ve en düşük yüzdelik dilim ile en yüksek yüzdelik dilim puanlarının yer aldığı LGS tercih kılavuzunda açıklandı. 2019 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yüzdelik dilimleri kontenjanları. Peki MEB 2019 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) LGS 2019 tercih ve yerleştirme kılavuzu, tercihlere esas kontenjan tablolarını da yayımladı. Adaylar, LGS tercih başvurularını www.meb.gov.tr adresinden yapılabiliyor. MEB bu yıl ilk kez tercih rehberinin yanı sıra e okul girişli bir tercih robotu da öğrencilerin kullanımına sundu. Peki LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte LGS yerleştirme kılavuzu ve e okul tercih robotu. MEB LGS tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 01-12 Temmuz 2019 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli adına yapacaktır (12 Temmuz 2019 saat 17.00’ye kadar).

 

MEB 2019 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yüzdelik dilimleri kontenjanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:19
  1. MEB 2019 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları
  2. MEB 2019 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yüzdelik dilimleri
  3. MEB 2019 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları kontenjanları
  4. meb lgs tercihleri ne zaman yapılacak
  5. LGS yerleştirme kılavuzu ve e okul tercih robotu

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