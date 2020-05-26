  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

McLaren, Kovid-19 nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:27:49 -
McLaren, Kovid-19 nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

ANKARA (AA) - Formula 1 araç üreticilerinden McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

McLaren'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı