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Mbaye Diagne bu sezonki 23. golünü attı

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Bursaspor maçında penaltıdan attığı golle, sarı-kırmızılılardaki 3.

17 Mart 2019 Pazar 21:07
Mbaye Diagne bu sezonki 23. golünü attı

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Bursaspor maçında penaltıdan attığı golle, sarı-kırmızılılardaki 3., toplamda ise 23. golünü kaydetti.


Galatasaray’ın forveti futbolcusu Mbaye Diagne, Süper Lig’de iki haftadır rakip fileleri havalandırıyor. Ligin 26. haftasında deplasmandaki Bursaspor maçında sahneye çıkan Diagne, takımın 2-1 gerideyken kazanılan penaltıyı gole çevirerek eşitliği sağladı. 27 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile 3. golünü kaydederken, ligde ise 23 kez gol sevinci yaşadı.


Başarılı futbolcu ayrıca Galatasaray forması ile attığı 3 golün 2’sini penaltıdan kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Diagne, 78. dakikada yerini Selçuk İnan’a bıraktı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 21:07
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