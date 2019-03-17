Mbaye Diagne bu sezonki 23. golünü attı Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Bursaspor maçında penaltıdan attığı golle, sarı-kırmızılılardaki 3.

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Bursaspor maçında penaltıdan attığı golle, sarı-kırmızılılardaki 3., toplamda ise 23. golünü kaydetti.

Galatasaray’ın forveti futbolcusu Mbaye Diagne, Süper Lig’de iki haftadır rakip fileleri havalandırıyor. Ligin 26. haftasında deplasmandaki Bursaspor maçında sahneye çıkan Diagne, takımın 2-1 gerideyken kazanılan penaltıyı gole çevirerek eşitliği sağladı. 27 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile 3. golünü kaydederken, ligde ise 23 kez gol sevinci yaşadı.

Başarılı futbolcu ayrıca Galatasaray forması ile attığı 3 golün 2’sini penaltıdan kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Diagne, 78. dakikada yerini Selçuk İnan’a bıraktı.

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