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Ekonomi Mazota yapılacak indirim tutarı belli oldu
Ekonomi

Mazota yapılacak indirim tutarı belli oldu

Motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 10:01:00 -
Mazota yapılacak indirim tutarı belli oldu

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

Motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.

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