Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti “Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın” cevabını aldı

İsrail kaynaklarından sızan bilgilere göre, terörist başı Mazlum Abdi’nin güvenli liman arayışı büyük bir hüsranla sonuçlandı. PKK elebaşlarına ve ailelerine sığınma hakkı verilmesi talebine İsrail kanadından sert bir cevap geldiği bildirildi. İddialara göre siyonist yetkililer, terör elebaşına: "Bizi bu işe karıştırma, Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın" diyerek kapıyı suratına kapattı.

Maşalar bir bir elden çıkarılıyor

Türkiye’nin kararlı operasyonları ve MİT’in nokta atışlarıyla nefes alamaz hale gelen terör örgütü üst yönetimi, "kara gücü" oldukları emperyalist güçler tarafından da terk edilmeye başlandı. Yıllarca bölgede taşeronluk yapan hainlerin, işleri bitince nasıl ortada bırakıldığı Mazlum Abdi’nin yaşadığı bu rezillikle bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Kaçacak yerleri kalmadı

Bölgede çember daralırken, sözde liderlerinin bile sığınacak ülke arayışına girmesi, örgüt içerisindeki çözülmeyi hızlandırdı. Bir dönem Türkiye'ye karşı tetikçilik yapmaları için palazlandırılan terör baronları, şimdi sığınacak liman bulamadıkları gibi, en büyük destekçileri tarafından da "ayak bağı" olarak görülüyor. Milli Savunma Bakanlığı ve güvenlik birimlerinin "bir gece ansızın" gelebileceği korkusu, terör inlerinde uykuları kaçırmaya devam ediyor.