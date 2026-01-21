  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE, ABD'nin Gazze Barış Kurulu davetine onay verdi Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı Suriye'deki anlaşma sonrası... Türkiye ile ABD arasında sıcak temas İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti Pınar Altuğ, Lucca kavgası: Al birini vur ötekine... Aradan sıyrılan 2,5 milyon dolar Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı
Gündem Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti “Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın” cevabını aldı
Gündem

Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti “Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın” cevabını aldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Sırtını dayadığı karanlık güçler tarafından bir bir terk edilen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG’de panik havası hakim. Köşeye sıkışan ve kaçacak delik arayan terörist elebaşı Mazlum Abdi, can havliyle sığındığı İsrail'den beklemediği bir tokat yedi. Bebek katili PKK’nın sözde lider kadrosu ve aileleri için sığınma talep eden Abdi, Siyonist rejim tarafından kapı dışarı edildi.

İsrail kaynaklarından sızan bilgilere göre, terörist başı Mazlum Abdi’nin güvenli liman arayışı büyük bir hüsranla sonuçlandı. PKK elebaşlarına ve ailelerine sığınma hakkı verilmesi talebine İsrail kanadından sert bir cevap geldiği bildirildi. İddialara göre siyonist yetkililer, terör elebaşına: "Bizi bu işe karıştırma, Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın" diyerek kapıyı suratına kapattı.

Maşalar bir bir elden çıkarılıyor

Türkiye’nin kararlı operasyonları ve MİT’in nokta atışlarıyla nefes alamaz hale gelen terör örgütü üst yönetimi, "kara gücü" oldukları emperyalist güçler tarafından da terk edilmeye başlandı. Yıllarca bölgede taşeronluk yapan hainlerin, işleri bitince nasıl ortada bırakıldığı Mazlum Abdi’nin yaşadığı bu rezillikle bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Kaçacak yerleri kalmadı

Bölgede çember daralırken, sözde liderlerinin bile sığınacak ülke arayışına girmesi, örgüt içerisindeki çözülmeyi hızlandırdı. Bir dönem Türkiye'ye karşı tetikçilik yapmaları için palazlandırılan terör baronları, şimdi sığınacak liman bulamadıkları gibi, en büyük destekçileri tarafından da "ayak bağı" olarak görülüyor. Milli Savunma Bakanlığı ve güvenlik birimlerinin "bir gece ansızın" gelebileceği korkusu, terör inlerinde uykuları kaçırmaya devam ediyor.

Fransa da Abdi’ye sırtını döndü: Suriye’ye entegre olmak zorundasın!
Fransa da Abdi’ye sırtını döndü: Suriye’ye entegre olmak zorundasın!

Gündem

Fransa da Abdi’ye sırtını döndü: Suriye’ye entegre olmak zorundasın!

Mazlum Abdi'den tarihi itiraf!
Mazlum Abdi'den tarihi itiraf!

Dünya

Mazlum Abdi'den tarihi itiraf!

Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar
Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar

Gündem

Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HAMDİ

ŞEREFSİZLİGİN HAİNLİGİN İSPATI İSRAİLDEN YANIT MAZLUM NE HALİN VARSA GÖR KAPIMA GELME MAZLUM TÜNELE GİR MAĞARAYA GİR ORDA KAL HI HI
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23