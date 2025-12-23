Mazıdağı Fosfatspor 9 futbolcu ile yollarını ayırdı

Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, söz konusu futbolcularla karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmelerin feshedildiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2025-2026 sezonu başında kulübümüz ile sözleşme imzalayan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından yürütlenen bahis soruşturması kapsamında isimleri paylaşılan futbolcularımızdan Barış Baran, Halil İbrahim Kaya, Serhat Değer, Atakan Şahintürk, Nimet Kayaalp, Salih Akçay, Bayduhan Taşova, Taşkın Kartal ve Sarp Tenim ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Karşılıklı mutabakat ile sözleşmeleri feshedilen futbolcularımıza, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz.”

9 oyuncuyla aynı anda yolların ayrılması sonrası Mazıdağı Fosfatspor yönetimi, kadroda oluşan boşluğu doldurmak için transfer çalışmalarına yöneldi. Kulübün, ligin devre arasına girilmesiyle birlikte eksik bölgeler için yeni oyuncularla temaslarını artıracağı ve ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedeflediği öğrenildi.