Maymun çiçeği virüsü ilk vaka nerede hangi ilde? Maymun çiçeği virüsü ilk vaka kaç yaşında?

Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca açıklamasında, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." dedi. Bakan Koca, maymun çiçeği virüsünde Türkiye'de ilk vakanın hangi ilde olduğuna ilişkin bir bilgi vermedi.

Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde var?

Dünyada maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 400'ü geçti. Virüs Latin Amerika'da da görüldü. Arjantin, ilk vakayı açıkladı. Arjantin Sağlık Bakanlığı vakanın tespit edildiği kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de tespit edilen maymun çiçeği virüsü, neredeyse üç hafta içerisinde tüm kıtaya yayıldı. İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç'in ardından İsviçre ve Avusturya'da da maymun çiçeği virüsüne rastlandı.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?

Maymun çiçeği virüsünün belirtileri şunlardır: Yüksek ateş, baş ağrısı, boyun, lenf bezlerinde şişmeyle gözüküyor. Aşırı bir halsizlik ve özellikle yüzde başlayan suçiçeği benzeri döküntüler ortaya çıkıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor.