Mayıs ayında karla mücadele

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar yağışı ve yer yer dolu yağışı etkili oldu. Evdilek Yaylası'nın bulunduğu Toros Dağları'nın etekleri beyaz örtüye bürünürken, Mayıs'ta ortaya çıkan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Erdemli ilçe merkezine 60 kilometre mesafede bulunan 1700 rakımlı Evdilek Yaylası'nın bulunduğu Toros Dağları'nın etekleri Mayıs ayında kar yağışı sebebiyle beyaz örtüye büründü. Ortaya çıkan seyre doyumsuz manzara dron ile görüntülendi. Yaylanın yerleşim yerine yakın bölgelerinde de dolu yağışı etkili oldu.

Son günlerde etkili olan yağışlar ise yaklaşık 15 gün sonra yöreye gelecek arıcıları mutlu etti. Arıcılardan Celal Çay, "Kış biraz kurak geçmişti, kar yağmamıştı. Ama son günlerde çok güzel yağmur ve kar yağdı bazı bölgelere. Zaman zaman böyle ince dolu da yağsa bahar yağmurları çok iyi oldu. Bu biz arıcılar için, tarımla uğraşanlar için ümit oldu, Toroslar'da bu işi yapanlar için. İnşallah çok güzel bir sezon geçireceğiz. Çünkü bahar oldukça yağışlı geçiyor" dedi.

Son yağışlarla Haziran ayında Toroslar'ın çiçeklerle kaplanacağını ifade eden Çay, "Toroslar'a çok güzel bir yağış oldu, bazı bölgelere yağmur, bazı bölgelere kar yağdı. Bu yağışlar bizim için ümit oldu. Özellikle arıcılık yapan arkadaşlar için çok verimli bir sezon bekliyoruz bu yıl. Bahar yağmurları Toroslar'daki bitkileri suladı. Haziran ayında bu bitkiler nektar salgılayıp arılarımız için bal üretecekler" diye konuştu.