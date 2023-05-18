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Yaşam Mayıs ayında karla mücadele
Yaşam

Mayıs ayında karla mücadele

Yeniakit Publisher
2023-05-18 10:56:00 -

Erzincan'da ekipler mayıs ayında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsimi boyunca kar nedeniyle kapalı kalan televizyon vericilerinin bulunduğu Sakaltutan mevkiindeki 1650 metre rakımlı Karadağ yolunun ulaşıma açılması için çalışma yaptı.

Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik yolda, kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşan karla mücadele ederken zaman zaman zorlandı. Ekipler, 2 günlük çalışma sonucu kardan kapanan yolu temizleyerek ulaşıma açılmasını sağladı.

 

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