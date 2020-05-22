Mayıs ayında Düzce’ye kar yağdı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Gösteren sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce ve çevresinde sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hafta boyunca sıcak havaların etkisinde olan Düzce’de, yer yer hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sıcaklığın azalması sonrasında Sakarca, Kardüz, İkizler, Eğrelti, Torkul ve Pürenli yaylalarında ise kar yağışı etkili oldu. Sakarca Yaylasında hayvan otlatmaya çıkan Sercan Güven ve arkadaşları kar yağışı sonrasında eğlenceli dakikalar yaşadı. Kar yağışını bereket olarak gördüğünü dile getiren Sercan Güven, " Ramazan ve Mayıs ayında kar yağışı ile Sakarca yaylasında karşılaştık. Mayıs ayı bitmesine rağmen kar yağıyor. Allah’ın bereketi" dedi.