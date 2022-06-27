Mayın döşemek için Hatay'a gidecekti... Şehre alınmayan ırkçı Ümit Özdağ'a ilk destek o genel başkandan!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" şeklindeki skandal çıkışıyla başlayan tartışma alevleniyor.

Dün partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'nde ses getirecek bir çıkış yapan ve bugün Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giderek ilk mayını döşeyeceklerini ifade eden Özdağ'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert sözlerle yüklenmişti. Bakan Soylu, "Meczup desen meczup, aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Biz müsaade eder miyiz?" ifadesini kullanmıştı.

Bugün Twitter hesabından Bakan Soylu'ya cevap vermeye kalkan Özdağ, "Ben şimdi sınıra gidiyorum ve orada bir sembolik adım atacağız. Hadi engelle bakalım, engelle de görelim bakalım seni" ifadeleri kullandı.

Açıklamanın ardından heyetiyle beraber Hatay sınırına doğru yola çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şehre girişte jandarma engeliyle karşılaştı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından bir benzinlikte bekletilen Özdağ, yasak kararı kalkana kadar burada bekleyeceğini söyledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Twitter hesabından tüm siyasi partileri kendilerine uygulanan yasağa tepki göstermeye davet eden Özdağ, Hatay Valisi'ne tepki gösterdi. İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

Özdağ'ın çağrısına ilk yanıt ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce yaptığı paylaşımda, "Sayın Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin Genel Başkanıdır, milletvekilidir. Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur. Engelleri derhal kaldırın, yanındayım @umitozdag" ifadesini kullandı.