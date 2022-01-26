Maydanoz limon suyu kürü nasıl yapılır? Böbreklerdeki toksini temizliyor!

Sağlıklı bir yaşam için böbrek fonksiyonlarının düzgün çalışması son derece önemlidir. Maydanoz böbreklerimizi toksinlerden arındıran doğal bir şifa kaynağıdır. Pek çok yemeğe lezzet vermesi için eklediğimiz maydanoz çok şifalı bir bitkidir. Maydanozu limon suyu ile birleştirdiğinizde, böbreklerinizi arındırmak için harika bir çözüm olur.

Maydanozu limon suyu kürü nasıl yapılır?

Malzemeler

Beş dal maydanoz

1 litre su

Limon suyu

Maydanozları iyice yıkayın ve bir litre suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine, arındırıcı özelliklerinden yararlanmak için maydanozları koyun. Maydanozlar kaynayan suyun içerisinde bir süre bekledikten sonra bir limonun suyunu ekleyin. Ve karışım hazır.

Limon ve maydanoz suyu faydaları

Sindirim sisteminizi rahatlatır.

Hastalıklardan korur.

Sivilce oluşumunu ve erken yaşlanmayı önler.

Vücudun asit dengesini korur.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Ağız kokusu ve yaralarını önler - dişleri beyazlatır.

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