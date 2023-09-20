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Kadın - Aile Mayasız içli pişi: Puf puf, çıtır çıtır pişi hazırlamanın püf noktası! Meğer böyle yapılıyormuş
Kadın - Aile

Mayasız içli pişi: Puf puf, çıtır çıtır pişi hazırlamanın püf noktası! Meğer böyle yapılıyormuş

Yeniakit Publisher
2023-09-20 23:04:00 - 2023-09-20 23:08:45
Mayasız içli pişi: Puf puf, çıtır çıtır pişi hazırlamanın püf noktası! Meğer böyle yapılıyormuş

Pişi tarifi araştırılan konular arasında. Kahvaltı için çabucak yapılabilecek pratik bir hamur işidir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, ekonomik ve az malzemeli bir mayasız pişi tarifi!

Mayasız İçli Pişi Tarifi İçin Malzemeler

1,5 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz
Yaklaşık 4 su bardağı un(kontrollü)
İç harcı için;

Yarım kg ıspanak

1 adet soğan
Peynir
Tuz,pul biber

Mayasız İçli Pişi Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamur için malzemeleri yoğurma kabına alıp yoğuralım. Çok yumuşak bi hamur olmayacak.
İç malzemesi için ıspanaklarımızı güzelce yıkayıp doğrayalım.
Tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıp küp küp doğranmış soğanlarımızı ekleyelim.
Pembeleşinceye kadar kavurup ıspanakları ilave edelim.
Ispanaklar suyunu salıp tekrar çekince tuz ve pul biberi ekleyip tekrar karıştırıp ocaktan alalım.
Soğumaya bırakalım.
Soğuyan ıspanaklara peynir ilave edelim.
Hamuru küçük bezelere ayırıp unlayıp merdaneyle açalım.
Soğuyan iç harçtan hamurun orta kısmına yerleştirip hamuru kapatalım.
Aparat yada bıçak yardımıyla kenarlarını kesip hamuru yağda kızartalım. Afiyet olsun.

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