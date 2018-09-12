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Maya maskesi tarifi

Maya maskesi nasıl yapılır? İşte ciltteki yaşlanma etkilerini silen maya maskesi için yapmanız gerekenler...

12 Eylül 2018 Çarşamba 20:15
Maya maskesi tarifi

Ciltteki yaşlanma etkilerini silen, daha genç bir görünüme kavuşmasını sağlayan, ışıl ışıl ve pırıl pırıl gösteren bu maskenin ana malzemesi maya. Garip gelebilir ama mutfaklarda çok sık kullandığınızı yaş maya cildinize harika bir görünüm kazandırıyor. Peki maya maskesi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Bir çay kaşığı kadar limon suyu

Bir kutuyu yaş maya

Buz

Yarım bardak su

NASIL KULLANILIR?

İlk olarak yüzünüzü limon suyu ile iyice silin ve kirlerden temizleyin. Ardından da cildinizi kurulayınız. Yaş mayayı tahta bir kaşık yardımıyla su ile karıştırın ve krem haline getirin.

Ağız çevresi ve göz kenarlarından uzak olacak şekilde bu karışımı bütün yüzünüze uygulayın.

Bu iişemi yaptıktan sonra bir tülbent ya da gazlı bez ile yüzünüzü örtün.

Bir havluyu sıcak su ile ıslatarak yüzünüze yerleştirin fakat ağız kısmını açık bırakmaya özen gösterin.

Yüzünüze koyduğunuz havlu ılıdıktan sonra tekrar sıcak su ile ıslatıp yüzünüze koyun ve 5 defa bu işlemi art arda tekrarlayın.

İşlem bittikten sonra soğuk su ile yüzünüzü yıkayın ve maskeyi yüzünüzden tamamen temizleyin.

Bir küp buz ile boyun ve yüz bölgenize masaj yaparak serinletin.

İsterseniz son aşamada yüzünüzü zeytinyağı veya susam yağı ile nemlendirebilirsiniz.

Ayda bir defa bu maskeyi kullanmanız durumunda kısa süre içerisinde etkilerini fark edersiniz

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 20:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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